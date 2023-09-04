Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçe merkezindeki programlarının ardından Hamzabeyli Gümrük Kapısına geçerek, incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Yunus Sezer, Hamzabeyli Gümrük sahasını gezerek yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Saha incelemelerinin ardından yapılan toplantıda, Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen işlemler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Sezer, gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi noktasında tüm imkanların kullanılarak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.