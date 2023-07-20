Gelibolu Belediyesi tarafından 28-29-30 Temmuz tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan HamzakoyFEST müzik organizasyonunda İstanbul Girls Orchestra, Kurtalan Ekspres, Necati ve Saykolar ile yerel gruplar izleyenlere üç gün boyunca müzik ziyafeti sunacaklar.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - 12 Eylül darbe döneminde siyasi liderlerin zorunlu olarak misafir edildiği ünlü Hamzakoy’da, Gelibolu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak HamzakoyFEST ile müzik sesleri yankılanacak.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve Fenerburnu İskelesi önünde kurulacak sahnede üç gün sürecek organizasyonda, Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan enstrümanlarıyla tüm dünya müziklerini icra eden İstanbul Girls Orchestra, Türk rock müziğinin yapı taşlarından olan Kurtalan Ekspres ve son dönemlerde gençlerin büyük beğenisini kazanan popüler rock grubu Necati ve Saykolar sahne alacaklar.

Kentin sürdürülebilir sanat anlayışına değer katan HamzakoyFEST müzik organizasyonunu Gelibolu Belediyesi olarak ikinci kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Özacar, etkinliğin izleyenlere keyifli anlar yaşatması dileğinde bulunarak, herkesi müzik şölenine davet etti.