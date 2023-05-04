Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Red Bull sporcusu Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda heyecan başladı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın’ın oyun karakteri olduğu ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda ilk hafta tamamlandı.

Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında büyük ilgi toplarken alınan en yüksek puan 4 milyon 856 bin 259 oldu.

Oyunda her hafta puan tablosunda ilk üç sırayı alanlar voleybol kiti kazanırken, 8 hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit takımıyla Avrupa kupasında deplasman deneyimi kazanma şansı yakalayacak.

‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor.

Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekirken oyuna www.redbull.com/handegibismacla adresinden ulaşılabiliyor.