Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç yıl aradan sonra hanehalkı tüketim harcaması verilerini yayımladı. Hanehalkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, hane halkı tüketim harcamalarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre hanelerin gelirlerinden en çok pay ayırdığı harcamalar yüzde 22,8 ile gıda, yüzde 22,4 ile kira ve konut harcamaları, yüzde 21,3 ile ulaştırma oldu.

Hanelere giren her 3 TL’nin 2’si bu kategorilere harcandı.

En düşük payı ise yüzde 1,4 ile eğitim, yüzde 2,2 ile sağlık ve yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür aldı.

Yoksulların bütçelerinde gıda ve kira harcamalarının oranı ise daha yüksek oldu.

En düşük gelirli yüzde 20’lik grubun bütçesinde gıda harcamaları yüzde 35,8, kira ve konut harcamaları da yüzde 29,3 pay alırken bu oran en yüksek gelirli yüzde 20 için sırasıyla yüzde 16,6 ve yüzde 19,3 oldu.

Fert başına aylık ortalama tüketim 6 bin 259 TL olarak belirlendi.

En düşük gelirli yüzde 20’de yer alan haneler aylık 4 bin 911 TL harcarken en yüksek gelirli yüzde 20’deki hanelerin harcaması 22 bin 716 TL oldu.

Bu bülten en sonra Temmuz 2020’de, 2019 verileriyle açıklanmış, pandemi döneminde ise hazırlanamamıştı.