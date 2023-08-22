Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin sayısı yüzde 62 arttı. Biz de Bursa sokaklarında vatandaşlara, "Türkiye dışında bir ülkede yaşamak isteseydiniz bu hangi ülke olurdu" diye sorduk.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında 'Söz Vatandaşta' programında vatandaşlara "Türkiye dışında bir ülkede yaşamak isterseniz bu hangi ülke olurdu" diye soruldu.

İşte vatandaşların yanıtları...

https://youtu.be/13GUcW1Aqp8

Almanya’da yaşayan ve Türkiye’ye gezmeye gelen evli bir çift, Almanya şartlarından memnun olduklarına dikkat çekerek, “Almanya’da yaşıyoruz ve memnunuz. Türkiye’ye gezmeye geliyoruz ve buraya temelli dönme planımız yok. Ülkemizi, insanlarını ve havasını seviyoruz ama maalesef şu ekonomide neyin ne olduğunu hiç bilemiyoruz. Çok tutarsız.”dedi.

Türkiye’nin ekonomik durumundan şikayet eden bazı vatandaşlar, “Hollanda’da yaşamak isterdim. Türkiye’de ben asgari ücretle çalışıyorum. 2 tane çocuğum var, biri okuyor. Kira 7 bin TL, 500 TL elektrik, 1000 TL doğalgaz. Hollanda’da bir arkadaşım var hayat şartları daha cazip geldiği için orada yaşamak isterdim. Amerika olabilirdi. Daha gelişmiş ve kültürleri farklı. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da yaşamak isterdim.” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’de yaşamaktan oldukça memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise, “Ben Türk’üm. Türkiye’de yaşamaktan çok memnunum. Gençlerden göç vermemizin nedeni ise iş beğenmemeleridir. Ben emekliyim devlet memuruyum, memnunum. Para bana yetiyor, artıyor bile.” diye ifade etti.