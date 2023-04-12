Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, işletme ve organizasyonların uluslararası seviyede standartlara bağlı olmasını ifade eden sertifikasyon işlemi ISO’dan hem çevre hem de enerji yönetimi ile ilgili standartları sağlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Tesis, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Turizm sektöründe son yıllarda sürdürülebilirlik alanında oldukça önemli adımlar atılıyor. Hem yönetmelik ve sertifikasyon programları hem de müşteri talepleri bu alandaki gelişmeleri hızlandırdı. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, çevre ve enerji konusundaki uygulamalarıyla işletme ve organizasyonların bağlı olduğu uluslararası seviyede standartları sağlayıp, ardından da kanıtlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya kazandı. Tesis aynı zamanda uluslararası sertifikasyon kuruluşları olan ILA ve ILAS’a akredite oldu.

Çevre korunurken çalışma ortamındaki kalite de artıyor

Yapılan açıklamaya göre, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarıyla hem ulusal hem de uluslararası yasal düzenlemeleri uyum sağlayan tesis, sektör içi rekabette de önemli bir avantaj sağlamış oldu. Tesis bu belgeler ile, kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılmasını, ayrıca çalışma ortamının kalitesi ile çevre bilincini yükselterek çalışanlarda farkındalık, motivasyon ve kuruluşa bağlılıklarına katkı sağlayacak.

Tesis, aynı zamanda şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alacak ve çevresel kirlenmenin azaltılmasına destek verecek. Çevre ve atık yönetimi için kurulan yapı ile de tesisin karbon ayak izinin azaltılmasına önemli katkılar sağlanacak.

Verimlilik artacak, maliyetler azalacak

Enerji bağlantılı tüketimin baştan sona izlenmesini ve tüketimindeki performansı belirleyen ISO sertifikaları ile enerji verimliliğini sürekli hale getirecek ve üretim/hizmet performansını artıracak olan tesis, maliyetlerin ve yasal yükümlülük olan sera gazı emisyonlarının azalmasında da önemli rol oynayacak. Çevresel etkileri azaltarak sıfır atık sistemine katkı sağlayacak olan tesis, enerji tüketimini ölçmek ve yönetmek için kurulan bir yapı ile de enerji maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş sağlayacak.