Haramidere’de E-5 karayolu yan yoluna taşan yüksek katlı bina nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşuyor. Bölgede oluşan yoğunluk milyonlarca insanı etkiliyor.

E-5 Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde bulunan yüksek katlı bina yapıldıktan sonra bölgede trafik yoğunluğu artış gösterdi. Henüz tamamlanmayan binanın bazı bölümlerinin yola taştığı görülürken, taşan bölümler nedeniyle yolda daralma ve trafik yoğunluğu meydana geldi. Vatandaşlar, bölgede özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde oluşan yoğunluğa çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan binayı yaptıran İnanlar İnşaat’ın sahibi Serdar İnan, iflasını açıkladıktan sonra yurt dışına gitmişti.