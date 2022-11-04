Cumhuriyet İlkokulu ve İnegöl Kent Konseyi iyilik hareketi koordinesinde “İyilik Her Zaman” adlı proje başlatıldı.

Proje ile birlikte öğrenciler harçlıklarından ayırdıkları paraları sınıf kumbaralarında biriktirerek Kent Konseyi İyilik Hareketi yetkililerine teslim ettiler. Teslim etkinliğinde “iyilik” temalı sohbetler yapıldı ve hareketin çalışma alanları ile ilgili bilgiler verildi.

Projenin ilk etkinliğinde konuşan Kent Konseyi İyilik Hareketi Başkanı Hatice Alkan, Cumhuriyet İlkokulu’nda böyle bir projenin başlatılmasından çok büyük bir mutluluk duyduklarını, iyiliğin bulaşıcı bir özelliği olduğunu ve bu projenin çocuklardaki paylaşma, merhamet, vefa gibi değerlerin gelişmesine katkı sunacağına inandığını söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Demir, millet olarak en önemli vasıflarımızın başında iyilik yapmak, merhametli olmak, vefalı olmak gibi üst düzey değerlere sahip olmak geldiğini, bu projedeki temel amacında bu güzel hasletlerin daha küçük yaşlarda çocuklara kazandırmak olduğunu söyledi.

Daha sonra çocuklar topladıkları paraları Kent Konseyi İyilik Hareketi Başkanı Hatice Alkan’a teslim ettiler ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.