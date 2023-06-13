18 Haziran’da Derince Harikalar Sahili’nde düzenlenecek olan konser ile müzik ziyafeti yaşanacak.

Yaz dönemi ile birlikte Derince’de konser etkinliği başladı. Derince Belediyesi ve Derince Lisesi Mezunları Derneği’nin birlikte ücretsiz olarak düzenleyecekleri "Türk Müziği Konserip" 18 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Harikalar Sahili’nde yer alan Gösteri Merkezi’nde başlayacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği konserde Derince Lisesi mezunu olan ünlü koro şefi Erbil Aydın yönetimindeki Türk Müziği Korosu, Derincelilere müzik ziyafeti sunacak.