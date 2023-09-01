T.C.

HARMANCIK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM M² HAZİNE HİSSESİ VASFI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 16070102023 Çatalsöğüt - 4315 1.062,76 Tam Ham Toprak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanlarında kalmaktadır. 60.000,00 18.000,00 13.09.2023 11:00 2 16070102024 Çatalsöğüt - 4316 38,19 Tam Ham Toprak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanlarında kalmaktadır. 2.000,00 600,00 13.09.2023 11:30 3 16070100548 Akalan - 2148 2.780,00 Tam Tarla 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır. 380.000,00 114.000,00 13.09.2023 13:30 4 16070100748 Yeşilyurt - 996 3.980,00 Tam Tarla 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır. 180.000,00 54.000,00 13.09.2023 14:00 5 16070100510 Gülözü - 1834 2.100,00 Tam Tarla 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır. 190.000,00 57.000,00 13.09.2023 14:30 6 16070102007 Gökçeler 177 1 4.490,46 Tam Ham Toprak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır. 225.000,00 67.500,00 13.09.2023 15:00

1) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. sıralarındaki taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi belirtilen tarih ve saatlerde Harmancık Milli Emlak Şefliğinde (Harmancık Hükümet Konağı 3. Kat Malmüdürü Makam Odası) oluşturulacak ihale komisyonun huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici teminat bedeli, Harmancık Malmüdürlüğü veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Harmancık Şubesi TR98 0001 0010 3100 0010 0052 76 nolu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Harmancık Malmüdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneğini (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) ve yerleşim yeri belgesini (ikametgah belgesi) vermeleri, Tüzel kişilerin ise, vergi kimlik numarasını belirtir belge vermeleri,

c)Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

ç)Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı. (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

d)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG:1/8/2021-31555) vekaletnameyi vermeleri,

e)Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3)Satış ihalelerine ait şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında-(Osmangazi Emlak Müdürlüğü) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Gaziakdemir Mahallesi, Mudanya Caddesi, No:4/1 Osmangazi/BURSA adresinde) ücretsiz görülebilir.

4)Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5)Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği (https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

6)İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için Telefon: (0224) 221 13 00 (Dahili:177-178) Osmangazi Emlak Müdürlüğü

7)2863 sayılı Kanun kapsamında verilen sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

8)Satış bedelinin tamamı peşin veya ¼’ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.

9)Satışı yapılacak taşınmazların, satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyonTL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye ücreti ihale üzerinde kalan istekliden peşin olarak alınacaktır.

10)Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

11)Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

12)İhale komisyonu gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13)Taşınmaz üzerinde muhdesat olması durumunda; ihale sonucunda ihale üzerine kalan müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacak olup, satış sonrası doğabilecek ihtilaflardan Hazine sorumlu değildir.

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