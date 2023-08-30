Karma eğitimi hedef alan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Bu zihniyetin kendi oluşturdukları cemaatler ve tarikatlar içerisinde neler yaşadığını toplum gördü” diyerek tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - "Bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var" diyen ve karma eğitimi hedef alan Zekeriya Yapıcıoğlu’na cevap CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ten geldi.

Öztürk yaptığı açıklamasında, “Kadını ve erkeği sadece cinsel yönleriyle ayırmaya çalışan bu zihniyet, kadın erkek eşitliğini hedef almaktadır. Kadını ve erkeği bir insan olarak görmekten uzak bu zihniyetin geçmişte kendi oluşturdukları cemaatler ve tarikatlar içerisinde neler yaşadığını bu toplum gördü ve yaşadı.” dedi.

“Kadınıyla erkeğiyle, çocuklarımızı küçük yaştan itibaren birlikte hayata hazırlamak, onları iyi bir insan olarak birlikte yetiştirmek, cinsiyetin onların aralarındaki bir fark olmadığını, bir insan olarak küçük yaştan itibaren birbirlerini tanımalarını sağlamak karma eğitimin en önemli eşitlik ve birlikte yaşam anlamında kazanımı.” diyen Öztürk, eşitlikten uzak bu düşüncenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çocuklar eşit yurttaşlar olarak yetiştirilmeli

Bu zihniyetin bireyleri özel yaşantılarında da iş yaşamlarında da ayrıştıracak olduğunun altını çizen Öztürk, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Çocuklarımızın okulda birlikte çalışma, proje üretme, ülkenin geleceği için yan yana okul sıralarında olmaları, gelecekte toplumda birlikte yaşamanın yanı sıra kuracakları ilişkilerde de özel hayatlarında da onların daha sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri açısından çok önemli.

Kadını ve erkeği cinsel bir farkındalıktan dolayı ayrı ayrı kümelerde tutmak geri ve kabul edilebilir bir zihniyet değildir. Kadınıyla, erkeğiyle Türkiye’de eşit birer yurttaş olarak gençlerimiz yetiştirilmelidir ve Türkiye geleceğine kadınıyla, erkeğiyle birlikte bakmak zorundadır. Onları cinsel objeler olarak görerek okul sıralarında daha küçük yaşlardan itibaren ayırmaksa, toplumu gelecekte çok daha zor bir araya getirecek bir ayrımdır. Karma eğitim bu ülkenin geleceğidir.”