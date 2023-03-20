İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, aday adaylığına ilişkin sosyal medya hesaplarından saat verdi.



Toktaş yaptığı yazılı açıklama, “Muhterem gönüldaşlarım, sevgili Bursalı hemşehrilerim. “Mutlu Bursa, Mutlu Türkiye” idealiyle, İYİ Parti Bursa Milletvekili aday adaylığımı açıklayacağım basın toplantısına katılımınızdan onur duyacağım.” diyerek, açıklamanın İYİ Parti Bursa İl Başkanlığında saat 19.30’da yapılacağını duyurdu.

İYİ Parti’nin Bursa’da ki en etkin isimleri arasında yer alan Toktaş, partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener’in yurt genelinde ki tüm organizasyonlarına katılmaya özen gösteren isimler arasında yer alıyordu.

Gerek İnegöl gerekse de Bursa’da partide gösterdiği performansla dikkat çeken Toktaş’ın aday listesinde ön sıralarda yer alması bekleniyor.