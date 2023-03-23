İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, Bursa’da adayların tespiti noktasında ön seçim yapılacağını duyurarak, “Söz de karar da milletin, söz de karar da üyelerimizin“ diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Çok sayıda popüler ismin aday adayı olacağı konuşulan İYİ Parti’den sürpriz bir hamle geldi. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan İnegöllü işadamı Hasan Toktaş, Bursa siyasetinde kısa sürede adından söz ettiren biri olmayı başarmıştı. Genel Başkan Meral Akşener’in ülke genelinde ki birçok organizasyona katılım sağlayan Toktaş’ın bu dönem TBMM’ye en yakın isimlerden biri olması bekleniyor.

Ancak her seçim döneminde tüm güzel beklentilere rağmen son dakikada açıklanan aday listeleri partilerde büyük hayal kırıklığına neden oluyordu. Bunu önlemek amacıyla İYİ Parti önseçim yapma kararı aldı. Aday adaylarını önce parti üyeleri oylayacak. 2 bölgede yapılacak oylamalar sonucunda en çok oy alandan en az oy alan kişiye doğru adaylar sıralanacak. Eğer genel merkez inisiyatifiyle kontenjan konulmazsa en çok oyu alıp ilk sıralara yazılanlar, seçime girdikleri il’de aldıkları oya göre TBMM’ye milletvekili olarak girmeye en şanslı kişiler olacak. Ancak partiler milletvekili seçtirebilmek için, ülke genelinde %7’lik barajı aşmaları gerekecek.

Ön seçim kararını olumlu karşılayan İYİ Parti GİK Üyesi ve Bursa Milletvekili Aday Adayı Hasan Toktaş, “Üyelerimizin sandık kurularak oy kullanacağı önseçim Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun. Söz de karar da milletin. Söz de karar da üyelerimizin. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın.” dedi.

Kulislerde ilk 2 sırada aday gösterileceği konuşulan Toktaş’ın ön seçim kararı alınması nedeniyle, ilk sıradan aday gösterilme şansının doğduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere 21. Dönem Genel seçimlerinde MHP ön seçim yapma kararı almış, Bursa üyelerinin seçimi ile İnegöl aday adayı Burhan Orhan en çok oyu alarak MHP’nin 1. sıra adayı gösterilmişti. Popüler rakipleri geride bırakan Orhan, milletvekili seçilmişti.