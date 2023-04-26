Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrası hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi’nin restorasyon süreci için ilk adımın atıldığını belirterek, “15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirip, Gaziantep Kalesi’nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Yaşanan büyük afet sonrası turizm sektöründe Gaziantep’in ve bölgenin yeniden eski dinamiklerine kavuşması için yapılan çalıştayın çıktıları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Turizmde Sektör Sorunları ile İlgili Değerlendirme Toplantısında görüşüldü.

Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldı.

ALPASLAN: GAZİANTEP’İN YENİDEN İHYASINI GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep’te, yaşanan bu büyük afet sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, yaşanılan afet sonrası bölgemizdeki kültür varlıklarımızın görmüş olduğu hasarlarla ilgili çok hızlı bir şekilde yerinde tespitler yaptıklarını anlattı.

Bine yakın uzmanın sahada çalıştığını belirten Alparslan, incelemeler sonrası gerekli projelerin hazırlanarak kültürel mirasın ihya edilmesine yönelik çok kapsamlı çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Tabi burada, depremde Gaziantep Kalesi ciddi hasarlar aldı. Biz, hemen bu hasar sonrası bahsettiğimiz çalışmaları gerçekleştirdik. Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz, bakanlığımızın talimatları çerçevesinde ihale öncesi hazırlıklarını tamamladı. Biz bakanlık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in imzasıyla Gaziantep’e gerekli desteği sağladık. 15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirilerek Gaziantep Kalesi’nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız" diye konuştu.