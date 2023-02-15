Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra binalarda hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. İnegöl Belediyesi bölgeye 6 kişilik iki ekip gönderdi. İmar İşleri Müdürü Semih Karakaş ile beraber 4 İnşaat Mühendisi ve 1 Jeoloji Mühendisi Gaziantep’te hasar tespitlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da yıkılmayan binaların kontrolleri ve hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı. İnegöl Belediyesi de hasar tespit çalışması için 6 kişiden oluşan 2 ekibi deprem bölgesine gönderdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ TEKNİK EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet bölgesindeki hasar tespit çalışmaları kapsamında İnegöl Belediyesi teknik personellerinden oluşan 6 kişilik ekip görevlendirildi. İmar İşleri Müdürü Semih Karakaş ile beraber 4 İnşaat Mühendisi ve 1 Jeoloji Mühendisinden oluşan 2 ayrı ekip, Salı günü yola çıktı. Bu sabah Gaziantep’te sahaya indi. İlk olarak 2905 kişilik nüfusu ve 617 bina stoğuna sahip Şehitkamil Belediyesi Bilek Mahallesinden hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, görevlendirmenin ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.