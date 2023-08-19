Bilecik Bozüyük’te sahipsiz hasta ya da yaralı yavru kedilerin imdadına Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Birimi yetişiyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük’te Yediler Mahallesi ve Yeni Mahalle’deki hayvanseverlerden gelen ihbar üzerine harekete geçen belediye veterinerlik hizmetleri ekibi belirtilen yerlerdeki hasta yavru kedileri alarak Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na getirdi.

Yavru kedilerin burada Belediye Veteriner Hekimi tarafından gerekli tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından sevimli kediler bir süre gözetim altında tutulduktan sonra yine Belediye Ekibi tarafından doğal ortamlarına yani mahallelerine bırakıldılar. Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hayvanseverler de belediye veterinerlik ekibine sevimli yavru kedilerin bakım ve tedavilerini gerçekleştirdikleri için teşekkür ettiler.