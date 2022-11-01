Turgutalp Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Muzaffer G. yönetimindeki 16 AFY 125 plakalı motosiklet, hastane kavşağından çıkış yapan Ebru P.(43) yönetimindeki 34 HL 5306 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.