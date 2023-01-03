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Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Hastane kavşağında meydana geldi. Mimar Sinan bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Gürbüz(25)yönetimindeki  71 AJ  069 plakalı otomobil, kavşaktan çıkış yapan Ahmet Karakaya(34) yönetimindeki 07 ALK 290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 71 AJ  069 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Resul Hacıislamoğlu(24) yaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.