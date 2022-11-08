Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mimar Sinan bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmet D.(43) yönetimindeki 16 ARH 291 plakalı otomobil, Hastane kavşağından çıkış yapan sürücü Bilent T.(43) yönetimindeki 76 AH 570 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 76 AH 570 plakalı otomobil kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonucu 16 ARH 291 plakalı otomobildeki yolcu Ayşegül D. (38) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.