Geçtiğimiz Cumartesi günü kolonya içtiği için İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy mahallesinde bulunan Huzurevinde kalan Mesut Ö. (68) odasında bulunan kolonyayı içti. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı adam haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaşlı adam yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.