Yeni mahallede meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarpıp ağır yaraladığı şahıs, 7 saat sonra hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 22.00 Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Hamzabey caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal Ş.(57) yönetimindeki 16 F 2620 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan Zahadin Murad(55)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan adam olaydan 7 saat sonra hayatını kaybetti. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.