İddiaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde M.K., hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş etti. Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesiyle teslim olan M.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. Bir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunduğu belirtilen M.K.'yi ikna etmekye çalıştı. M.K., havaya ateş etmeye devam etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi. Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu. M.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.