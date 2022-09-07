Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa K. (17) yönetimindeki 16 AOB 513 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.