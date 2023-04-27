İnegöl'de bir anlık dikkatsizlik hastanelik etti

Yenice mahallesinde meydana gelen kazada fenalaşan sürücü, önünde seyreden araca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Yenice mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İhsan Y.(58) yönetimindeki 34 JJ 378 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Ercan Y.(40) yönetimindeki 16AUJ 492 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 34 JJ 378 plakalı otomobildeki yolcular Miraç Y.(10) ve

Esra G.(23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.