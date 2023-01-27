Tapu Müdürlüğü binasında çıkan kavgada avukat eşler, silahlı saldırı sonucu yaralandılar.

Olay saat 16.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesi üzerinde bulunan İnegöl Tapu Müdürlüğünde meydana geldi.

Yanında çalıştırdıkları Özlem A.'nın(40) boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan(29) ve avukat eşi İrem Soydan(29), mal paylaşımı için İnegöl tapu müdürlüğüne gittiler. Kuruma Özlem A.'nın eşi Ekrem A.(45) da geldi. Boşanma davası ile ilgili İnegöl Tapu Müdürlüğü’nde yapılan işlemler sırasında öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücüdunun çeşitli yerlerine isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan(29) ve avukat eşi İrem Soydan(29 yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Olayı duyan Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise yaralanan oğlu Mustafa Furkan ve gelininin yanına hastaneye gelerek ilgilendi.

ZİYARET ETTİLER

Olayın ardından Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun ve avukatlar, hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.