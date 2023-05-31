Türkiye’nin önde gelen kanatlı sektörü öncülerinden Hastavuk firması, Milli Eğitim ile işbirliği çerçevesinde 27 haftalık eğitimle personeline ustalık belgesi aldırdı.

Türkiye’de kanatlı sektörünün öncü firmalarından Hastavuk’ta ustalık heyecanı yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Susurluk Kaymakamlığı ve Hastavuk arasında imzalanan protokol gereği 27 haftalık eğitim alan personel belgelerine kavuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Hastavuk İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz, "Kısaca tanımı MESEM Projesi olarak adlandırılsa da açılımı ustalık telafi eğitim programı olan işletmelerimizde çalışan üniversite ve lise mezunu çalışanlarının yaşı kaç olursa olsun, hangi yılda mezun olmuş olurlarsa olsun kendi eğitim gördüğü alanların dışında da uğraşmış oldukları pratikteki meslekle alakalı iyi bir eğitime tabi tutulup, iş başı uygulamalı eğitim ve 27 hafta sonunda girmiş oldukları sınavlar neticesinde başarı gösterenlere verilen sertifikalarla ustalık belgesi kazandırma amacı güden bir eğitimdir. Bu konuyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yapmış olduğu çalışma ile iş yerlerimizde çalışan, kesim ve işleme elemanı olarak görevli personellerin belki dışarıda eğitim görme şansı olmasa da iş başında hem teorik eğitimini hem pratik eğitimini tamamlamaları çerçevesinde 27 haftalık bir programa tabi tutuldular. 24 alanda 97 dalda yayınlanmış olan müfredata göre hem devlet teşvikleriyle işveren bütçesine katkı, hem de personel kazanımı ve kişisel gelişim kazanımlarıyla katkı sağlayan bu projeyi ilk uygulayanlardan biriside biziz. Bu çerçevede bulunmuş olduğumuz Susurluk’taki beyaz et entegre tesislerinde ilk etapta 174 çalışanımızla bu programa destek vermiş bulunmaktayız" dedi.

Hastavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir ise, proje dahilinde üniversite mezunu olmayıp okumak isteyenlere de ayrıca destek vereceklerini söyledi. Ustalık belgelerinin hayırlı olmasını dileyen Aydemir, Hastavuk olarak eğitim odaklı her projede yer alacaklarını kaydetti.

Toplantı sonunda Hastavuk çalışanlarını temsilen vardiyada çalışan işçiler sertifkalarını aldılar. Programa Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, Susurluk Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Sarı, Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir katıldı.