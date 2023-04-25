Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı, 26-29 Nisan 2023 tarihlerinde kapılarını 26’ncı kez açmayla hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Hasyurt Tarım Fuarı’nın tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni hizmet ve ürünlerin tanıtılacağı, yeni iş ve ticari birlikteliklerin kurulma fırsatı olacağı 26. Hasyurt Tarım Fuarı’na tüm sektör paydaşlarını davet etti.

Geçtiğimiz yıl 7 yıl aradan sonra tarım sektörü ile yeniden buluşan Türkiye’nin ilk tarım fuarı ‘Hasyurt Tarım Fuarı’, bu yıl kapılarını 26’ıncı kez açacak. 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hasyurt Tarım Fuarı’na ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin ilk tarım fuarı olan Hasyurt Tarım Fuarı’nı bu yıl da 26’ncı kez 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında tarımın verimli toprakları Finike’de gerçekleştirileceğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, Antalya için tarımın en önemli sektörlerden biri olduğu bilinciyle Yerelden Kalkınma Projelerimiz ile çiftçimizi, üreticimizi her daim destekliyoruz. Antalya’mızın 19 ilçesinde üreticimizle, çiftçimizle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilecek fuarımızda ziyaretçiler; yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatlarını bulacaklardır” dedi.

Türkiye’nin örtü altı tarımının yüzde 50’sini gerçekleştiren Antalya’nın üretim kapasitesiyle 1’inci sırada yer aldığını aktaran Başkan Muhittin Böcek, “Türkiye’nin sebze ihtiyacının yüzde 40’ı, yaklaşık 30 bin kayıtlı çiftçimizin yer aldığı Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizden yani Batı Akdeniz kuşağından karşılanmaktadır. Batı Akdeniz tarım bölgemizin sahip olduğu üretim kapasitesi ve potansiyeliyle, Hasyurt Tarım Fuarı’nın geçmişten gelen tecrübesiyle önümüzdeki yıllarda fuarın uluslararası boyuta taşınmasını ve marka değerini pekiştirmesini hedefliyoruz. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında sektörün tüm paydaşlarının yerlerini almalarını bekliyor, tüm üreticilerimizi fuarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise bir okulun bahçesinde başlayan Türkiye’nin ilk tarım fuarına 7 yıl ara verildikten sonra geçen yıl tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Başkan’ın destekleriyle başladıklarını hatırlatarak, tüm sektör paydaşlarını Finike’ye davet etti.

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, 7 yıl aradan sonra çiftçi üretici dostu Muhittin Başkan ile Hasyurt Tarım Fuarı’nın yeniden küllerinden doğduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “ Geçen yıl başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Fuarımızda her gün farklı konu ve konuklarla sektörümüzle ilgili çok önemli konuları ele alacağız. Geçen yıl 6 bin metrekare alanda yapılan fuarımız bu yıl 8 bin 500 metre alanda yapılacak. Geçen yıl 75 katılımcının yer aldığı fuar da bu yıl 95 katılımcı yer alacak. Fuarımıza 25 bin ziyaretçi hedefimiz bekliyoruz. Fuarımıza girişler ücretsizdir.”

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca ise konuşmasında Antalya’nın turizmin yanısıra tarımın da başkenti olduğunu söyleyerek, “Antalya, tarımda Türkiye’nin gayri milli safi hasılasının önemli bir kısmını karşılıyor. Antalya olarak tarım fuarlarının önemini çok iyi biliyoruz. Son iki yıldır Hasyurt Tarım Fuarı’nı yeniden canlandırdık. Ülkemize yeniden çok önemli bir fuar kazandırdık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da, Finike olarak ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, tüm sektör bileşenlerini Finike’ye beklediklerini kaydetti. Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da, Türkiye’nin ilk tarım fuarını geçen yıl başarı ile tamamladıklarını hatırlatarak, “Fuar için çok heyecanlıyız. Portakal ve domatesin ön önemli üreticilerinden biri olan ilçemiz ekonomisine tarımın çok önemli bir katkısı var. Örtüaltı üretimin de Türkiye’nin en önemli merkezi olan bölgemizde bu fuarla üreticilerimiz ve sektör temsilcilerimiz yeni gelişmeleri, sulama sistemlerini, makine ekipmanlarını görme fırsatı olacak. Fuarımız çiftçilerimize önemli bir yıl gösterecektir” diye konuştu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen ise Batı Antalya’nın en önemli organizasyonu olan Hasyurt Tarım Fuarı’nda sektörün tüm paydaşlarını görmek istediklerini dile getirdi.

Hasyurt Fuar Alanı’nda 8 bin 500 metrekare alanda yapılacak fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera kostrüksiyonlarından fideye kadar birçok sektörden katılımcılar yer alacak. Girişlerin ücretsiz olduğu Hasyurt Tarım Fuarı’nda çiftçiler ve üreticiler sektöre ilişkin yeni ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı bulacak.