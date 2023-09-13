İslam Medeniyetlerinin ortak çatısını sanatsal faaliyetlerle güçlendirmek ve İslam Sanatlarına gönül veren yeteneklere ulaşmak için dokuz yıldır devam eden Hat Eserleri Sergisi Gönül Coğrafyamızdan Özbekistan’a konuk oldu.ANKARA (İGFA) - Hat Eserleri Sergisi, İslam medeniyetinin izlerini gönül coğrafyasının sokaklarına taşıdı.

Albayrak Grubu tarafından Türkiye sınırlarını aşan Hat Eserleri Sergisi, TİKA iş birliğiyle Gönül Coğrafyamızın kadim parçası Özbekistan'a konuk oldu.

23 Eylül'e kadar Taşkent Sanat Galerisi'nde sergilenecek eserler, hat sanatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getirecek.

Serginin 12 Eylül’de gerçekleşen açılışına Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TİKA Taskent Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Özbekistan Kültür Bakan Danışmanı Shavkatjon Zokirjonovich, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Herzodxon Qudratxo'ja, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Albayrak Grubu Teknoloji Koordinatörü Erdal Nalbant katıldı.

Hat sanatının en önemli örnekleriyle Özbekistan'daki sanatseverlerin dikkatini İslam sanatının zengin mirasına çekme olanağı sunan serginin, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

HAT ESERLERİ SERGİSİ, ÖZBEKİSTAN İLE YURT DIŞINA AÇILDI

Albayrak Grubu tarafından 9 yıldır düzenlenen ve her yıl farklı bir tema ile hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl Türkiye'de Kelime-i Tevhid temasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşan sergi, şimdi ise gönül coğrafyalarına uzanıyor.

Türkiye’de kat ettiği 6350 km yolun ardından İslamiyet Kültürü'nün izini sürecek 25 farklı eser, farklı kültürleri İslam Birliği çerçevesinde ortak bir paydada buluşturacak. "Ey İman Edenler" temasıyla hazırlanan eserler, usta hattatların özgün yorumlarını içermektedir.