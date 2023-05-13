Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hatalı U dönüşü yapan otomobile hafif ticari araç çarptı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.D. idaresindeki 41 AAR 505 plakalı hafifi ticari araç ile hatalı U dönüşü yapan K.K. hakimiyetindeki 41 AGE 739 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil orta refüje, hafif ticari araç ise yol kenarındaki billboarda çarparak durabildi. Otomobil sürücüsünün eşi U.K. ve çocuğu K.D.K ise yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, çekici marifetiyle araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle aksamaların yaşandığı trafik ise normal akışına döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.