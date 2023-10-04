Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın 15 ilçesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay’da meydana gelen ağır yıkımlar sonucu oluşan kirliliği temizlememek için seferberlik gösteren HBB ekipleri, cadde, sokak ve meydanlarda çevre temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri, şehrin yeniden ayağa kalkması, vatandaşların kullandıkları alanları daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek amacıyla görüntü kirliliğine sebep olan, kent sakinlerine rahatsızlık veren her türlü kirliliği bertaraf ediyor.

Şehir nüfusunun arttığı bölgelere yoğunlaşan ekipler, programlar dâhilinde temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.