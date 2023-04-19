Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde etkilenen vatandaşlara desteklerine devam ederken lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ücretsiz kurslar vermeye başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Destek Eğitim Merkezi, EXPO alanında da depremden etkilenen öğrencilere psikolojik ve sosyal destek vererek eğitim hayatlarından geri kalmamaları ve süreci kolay atlatabilmeleri amacıyla tüm imkânlarıyla çalışıyor.

Depremin acılarını hafifletmek amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek uzman ve gönüllü eğitmenler ile var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, 8. ve 12. sınıflara kitap, deneme sınavı ve video destekli eğitimler ile gençleri sınava hazırlıyor.

Teknolojik desteğin yanı sıra sınava hazırlanan öğrencileri her türlü ihtiyaçları karşılanırken öğrencilerin destek eğitim merkezine ulaşımları ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

Sınava hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon vermek amacıyla Destek Eğitim Merkezini ziyaret eden Başkan Savaş, “EXPO alanında çocuklarımızın eğitimi için çok güzel bir yer yaptık. Şu anda 80 kişi ile başladık. Çocuklarımız burada hem liseye hem de üniversiteye hazırlanıyorlar. Hem öğretmenlerimizden hem de bilgisayarlardan faydalanabiliyorlar. Şu anda 80 kişiyiz ama ilerleyen süreçlerde sayımız daha da artacak. Çocuklarımızın işleri bitince onları evlerine bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak ve sınavdaki başarı seviyelerini yükseltmek” dedi.

Hatay'ın ücretsiz kus ve eğitim imkânlarından faydalanan öğrenciler depremden sonra kendilerine eğitim imkânı sağlayarak destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür etti.