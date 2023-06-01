Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe belediyesini, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından büyük bir sorun haline gelen Haşere ve Vektörle mücadele konusunda göreve davet etti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yapılan “Haşere ve Vektörle mücadele” çalışmalarının yürütülmesi konusunda Hatay Valiliği’ne ve 15 ilçe belediyesine bir yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, Hatay’da yerleşim alanlarında oluşan yıkım ve havaların ısınmasıyla birlikte haşere üreme alanı sayısının 120 binlerden 1 milyona yaklaştığı belirtilerek, bu dönemde haşere ve vektör ile mücadelenin oldukça önemli hale geldiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin, il sınırları içinde tüm imkânlarıyla ilaçlama çalışmalarına devam etmekte olduğu vurgulandı.

30.06.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile tüm şehirlerde olduğu gibi Hatay Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminin araç sayısının kademeli olarak 103 araçtan 65 araca düşürüldüğü aktarıldı.

HBB Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan imzalı yazıda; İçişleri Bakanlığı’nın 22.05.2017 tarihli yazısı ve 5216 sayılı kanun gereğince “Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, haşere ve vektör ile mücadeleyi tek elden yürütmek, mücadele için ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla ilaçlama hizmetlerinde temel görev sorumlukların büyükşehir belediyesinde olduğu ancak ihtiyaç duyması halinde ilçe belediyelerinin de bu hizmeti büyükşehir belediyesi ile koordineli bir şekilde yapılabileceğine dikkat çekildi.