AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi. Saat 20.07'de Hatay Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz salladık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çadılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok sert çok sarsıcı bir depremdi. Çok ciddi bir depremdi.