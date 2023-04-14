6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis, büyük yıkım sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi.HATAY (İGFA) - 11 Ocak’ta yaptığı yılın ilk toplantısında, bir sonraki toplantıyı 9 Şubat’ta yapmak için karar alan Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, büyük yıkım sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın Hatay’a yapılacak yeni okul projelerini görüşmek için şehir dışında olmasından dolayı toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Özkaya yönetti.

Meclis, Atatürk ve silah arkadaşları ile depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunularak başlarken, elektronik sistem olmadığı için üyelerin yoklama işlemi isimler okunarak yapıldı.

Toplantı sırasında depremden zarar gören Hatay halkının acılarının hafifletilmesi, insan yaşamının ve sağlığının korunması için bölgeye yönelik ilk günden bu yana çalışmalarını depremzede olmasına rağmen aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Özkaya daha sonra gündem konularına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da 1.000 geçici konut yapılması, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı 62,5 milyon liralık yardım teklifi meclis üyeleri tarafından kabul edilirken, Arsuz'daki yapılar için istenen yapım talebi de onaylandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR'İN 62,5 MİLYON TL'LİK YARDIMINA ONAY

Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek güzergahlarda faaliyet gösterecek kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarına 6 ay boyunca günlük kilometre kriteri baz alınarak akaryakıt desteği yapılmasına ve yine Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek güzergahlarda faaliyet gösterecek Hatay Büyükşehir Belediyesi Araçlarındaki ulaşım hizmetinin yine 6 ay boyunca ücretsiz olmasına karar verildi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı Hatay Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Faaliyet Raporu da toplantıda görüşülerek kabul edildi.