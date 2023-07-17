Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin ardından ve artan fiyatlardan kaynaklı zor durumda olan çiftçilere tatlı patates fidesi ve mısır tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çiftçilerin şehre göçünü engellemek için destekleri sürdüreceklerini söyledi.HATAY (İGFA)- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hassa ilçesindeki vatandaşlar ve çiftçiler ile buluştu.

Katranlık, Zeytinoba, Küreci, Bintaş, Mazmanlı, Gülkent, Güven ve Akkülek mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Savaş, deprem sonrasında yaşanan sıkıntıları tek tek dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Başkan Savaş, deprem felaketinin ardından ve artan fiyatlardan kaynaklı zor durumda olan çiftçilere tatlı patates fidesi ve mısır tohumu dağıttı.

Hataylı üreticilerin kalkınması ve üretime destek vermek amacıyla kırsal kalkınma projelerine devam ettiklerini belirten Başkan Savaş, “Verimli topraklarımızda üretimin devam edebilmesi amacıyla vermiş olduğumuz gübre verimi oldukça arttırdı. Daha önce kullanılan kimyasal gübreler toprağın verimini düşürüyor ve toprağı sertleştiriyordu. Daha önce mısır tohumu vermiş olduğumuz üreticimizin tarlasındaki mısırlar oldukça iyi durumda. Amacımız çiftçimizin daha ucuz ve daha kaliteli gübre kullanarak verimi arttırılması” dedi.

“HATAY’IN HER NOKTASINDA ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kırsal kalkınma projesi kapsamında daha önce dağıtılan kavun tohumlarının ilk ürünlerinin hasadına katılan Savaş, “Hatay’daki bütün çiftçilerimize destek veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda kurutma alanımızı da ayağa kaldırarak birçok ürünümüzü kurutup katma değeri yüksek bir şekilde satacağız. Hatay’ın her noktasında çiftçilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçilerimizin şehre göç etmesinin önüne geçmek ve kendi kendilerine yetecek bir duruma gelmeleri için desteklerimiz devam edecek. Daha önce 530 çiftçiye kavun tohumu vermiştik. Şimdi de bereketli olarak ilk hasadı yapıyoruz” diyerek Hataylı çiftçilere destek vermeye ve proje üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hassalı çiftçiler, üreticilere tohum, fide ve birçok konuda destek veren HBB Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkür etti.