Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden biri Hatay'dı. 296. saatte gelen 3 mucize, umutları da yeşertti. Ekipler bu noktada termal radar sistemleriyle ısı tespit etti. Bunun ardından tüm ekipler buraya yoğunlaştı. 3 vatandaşımız çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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