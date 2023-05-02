6 Şubat’tan itibaren Hatay’daki yaraları sarmak amacıyla birçok önemli çalışmanın altına imza atan Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşlara iş imkânı sağlamak amacıyla iş birliklerini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arçelik desteğiyle iş imkânı sağlayacak.

Arçelik, depremden etkilenen vatandaşlara iş imkânı sağlamak üzere Hatay’da büyükşehir belediyesinin sağladığı eğitim merkezinde bir çağrı merkezi kurdu.

Yeni iş imkânı sağlamak ve istihdama destek olmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Hatay’ın çeşitli bölgelerinde çadır kentte yaşayan depremzedeler istihdam edilecek.

Arçelik tarafından kurulan çağrı merkezinde Hataylı 50 depremzedeler görev alması planlanıyor.