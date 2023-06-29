Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya, Belen, Arsuz trafiğine nefes aldıracak yolu yıl sonuna kalmadan bitirmeyi planladıklarını söyledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, deprem öncesi projesi tamamlanarak çalışmalara başlanan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle çalışmaları yavaşlayan Serinyol-Madenli yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Savaş, Antakya-Arsuz arası seyahat edecek Hataylılara çok daha konforlu ve huzurlu bir yolculuk imkanı sağlayacaklarını dile getirdi.