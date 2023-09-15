Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyıların temiz, sağlıklı bir çevreye dönüştürülmesi amacıyla 7 ilçede deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler denize kıyısı olan İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 158 km'lik kıyı şeridi boyunca deniz, kıyı ve barınaklarda oluşan çöp ve atıkların temizlik çalışmalarını 80 personel ile sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi son olarak Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzenlediği balıkçı barınağı temizlik çalışmalarına malzeme ve personel desteği verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz ve kıyılarını temiz tutmak konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı Liman Temizliği Projesi kapsamında Çevlik Balıkçı Barınağında temizlik yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyes'nin yanı sıra, Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevlik Jandarma Karakol Komutanlığı, Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Samandağ Başsavcılığı, Samandağ Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samandağ CHP İlçe Gençlik Kolları da katıldı.

Samandağ Balıkçı Barınağı ve kıyı şeridi boyunca yaptığı temizlik çalışmalarına yerel balıkçılar da katıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri deniz içerisinde atık toplama dalışları yaparak sahil ve balıkçı barınağı çevresindeki çöp ve atıklar da temizledi.