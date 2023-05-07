AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.HATAY (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.36'da meydana gelen depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Hatay genelinde ve Adana ile Osmaniye'nin de bazı ilçelerinde hissedildi.

4,7 büyüklüğündeki depremi ev ve iş yerlerindeyken hisseden vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.