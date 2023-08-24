Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Ağustos ayı toplantısı gerçekleşti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan toplantıda 26 madde görüşüldü.

Toplantıda, Antakya ve Defne ilçelerinde konteynerkentlerin bulunduğu yerlere yolcu bekleme durağı konulması kararı alındı.

Hatay genelinde UKOME tarafından daha önceden verilmiş olan yaklaşık bin 900 adet HTY plakalı elektrikli motorlu bisikletlerin uygunluk belgesi ve şase üzerindeki KV motor gücü uyumsuz olduğundan dolayı tamamının iptal edilmesi kararlaştırıldı. HTY plakasına sahip vatandaşların, plakalarını iptal etmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

UKOME, İl genelinde bulunan konteynerkentlerin ön yol cephelerine olası bir kazayı önlemek adına hız kesici kasis konumlandırılması kararı alırken, Antakya ilçesinde muhafaza hizmeti vererek faaliyet gösteren bir otopark işletmesinin de faaliyetinin durdurulması ve içerisinde bulunan mevcut araçların, şartları taşıyan diğer muhafaza hizmeti veren otoparklara taşınmasını benimsedi.