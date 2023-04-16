Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası tarafından Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kent’in 1. etabı düzenlenen iftar programıyla açıldı.KONYA (İGFA) - İftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları, konteynerleri ziyaret ederek Hataylı çocuklara bayramlık hediye etti.

Açılışta konuşan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, “Yüzyılın felaketinde biz Konyalı iş adamları olarak ‘ne yaparız’ diye Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber karar verdik. İlk başta gıdayla başladık sonra konteyner kent ve şu anda da kalıcı konutlar için çalışmalar yapıyoruz. Bu mübarek günlerde bir daha böyle afet vermemesi için Cenab-ı Allah’a yalvarıyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ancak hem Hatay’ın gerçek sahipleri olan sizler hem tüm Türkiye, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız herkes gerçekten olağanüstü bir gayretle bu durumu ortadan kaldırmak için çalıştı. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğüne konteyner kent yapmaya karar verdik. Elhamdülillah birisi bitti inşallah bayrama da ikincisi bitecek. Tabi ki bundan sonra bizlerin görevi devam edecek. Ülke olarak Hatay’ı ve tüm deprem bölgelerini eski günlerine getirebilmek için üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SABIR, GÜÇ VE KUVVETLE İŞLER ESKİ HALİNE DÖNECEK İNŞALLAH”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara da sabır dileyerek, “İnşallah bugünler de geçecek. Sabır, güç ve kuvvetle bu işler tekrar eski haline dönecektir. Çünkü güçlü bir devletimiz var. Güçlü bir irademiz var. Bu irade çerçevesinde inşallah hep birlikte eski düzene dönmeye çalışılacak. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi. Sonrasında Konya Konteyner Kent’e yerleştirilen Hataylı depremzedeler için düzenlenen iftar programı ve çocuklar için etkinlikler gerçekleştirildi.