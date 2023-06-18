Hatay'da yaşanan deprem felaketi sonrasında en çok ve yoğun hizmet veren birimlerden bir olan Numarataj İskenderun Şube Müdürlüğü, personeli vatandaşların “Hak Sahipliği” başvurusu taleplerini yerine getirmek için 3 ayrı noktada görevlerini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Adres Tespit ve Numarataj şube müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplerini titiz bir çalışmayla sürdürüyor.

İskenderun EXPO alanı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kriz Masası veArsuz Madenli hizmet binası çalışma birimlerinde vatandaşların talepleri için yoğun bir tempoda çalışan Numarataj birimi, yoğun talep karşısında oluşan kuyrukları azaltmak, vatandaşa kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmet veriyor.