Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde haşere ve vektör ile mücadele çalışmalarını sürdürerek ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri; İskenderun’daki tüm mahalle, konteyner kentler, moloz ve hafriyat alanları, rögar, larva ve çöp konteynerlerini gece ve gündüz demeden ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri yerine getirmek için çaba sarf eden ekipler, gündüzleri durgunsu ve sulak alanlarda larva, haşere, kemirgen, karasinek, pire; geceleri ise uçkunla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, deprem felaketinin yarattığı olumsuzlukları gidermek, hayatın normal akışına dönmesi ve vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için şehrin her noktasında haşerelerle mücadele çalışmalarının hızla devam edeceğini ifade etti.