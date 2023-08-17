Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların etkin ve koordineli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), işbirliği ile deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine acil destek sağlandı.

Toplu çadırlarda yaşayan özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara öncelik verilen destek çalışmalarında, 200 adet tuvalet ve duş, 10 bin adet dezenfektan, maske ve 220 adet çöp konteyneri gibi malzemeler temin edilerek depremzede vatandaşlara ulaştırıldı.

UNDP tarafından sağlanan tuvalet-duş ve insani temel ihtiyaçların deprem sonrası yaşam koşullarını iyileştirme amacı taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Tuvalet ve duşlar depremin etkilediği mahallelerde ve geçici barınma alanlarında bulunan ihtiyaç sahiplerine Belediyemiz tarafından teslim edilmiştir. Dağıtım planlaması, ihtiyaç önceliklerine göre titizlikle gerçekleştirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, UNDP işbirliğiyle çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti. Deprem sonrası yaşanan süreçte UNDP’ye sağladığı destekler için teşekkürlerini sunan HBB, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.