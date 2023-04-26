Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Deprem Komisyonu'nun organizasyonu ile Yaşama Sanatı Türkiye ve Uluslararası İnsani Değerler Derneği' nin travmadan arındırma programı olan İyileşme Dayanıklılık ve Güçlenme etkinliği gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Hatay’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde farklı yaş gruplarındaki katılımcılara sinir sistemini yatıştırıcı, etkin ve kolayca uygulanan nefes çalışmaları ve rahatlama egzersizleri öğretildi.

Depremden etkilenen çocukların ve yetişkinlerin travma karşısında dayanıklılıklarını arttırmak ve enerji seviyelerini yükselterek güçlenmelerini sağlamak amacıyla HBB ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerde, katılımcıların yaşam boyu kendi başlarına uygulayabilecekleri egzersiz ve nefes teknikleri uygulandı. Çalışmalar ile normalleşme sürecine katkıda bulunup stresten uzak olmalarını ve tek başlarına olunca da uygulayabilecekleri teknikler öğretilerek enerji düzeylerinin artmasını sağlamak amaçlandı.

Depremden etkilenen çocukların özellikle yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde eğlenen çocuklar, depremin yarattığı olumsuz durumlara karşı bir nebze de olsa uzaklaştırılmaya çalışıldı.

"Hayatta değiştiremeyeceğimiz koşullar olsa da enerjimiz yüksek olursa basa çıkma gücümüz de artacaktır" diyen Yaşama Sanatı Türkiye ve Uluslararası İnsani Değerler Derneği eğitmenleri bu eğitimleri depremden etkilenen tüm şehirlerde tüm depremzedelerle uygulamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Farklı yaş grubundaki çocukların ve yetişkinlerin eğlendiği etkinliklerde yüzlerdeki ışıltı görülmeye değerdi.

Programa katılan katılımcılar gerçekleştirilen etkinlikler ile oldukça keyifli zaman geçirdiklerini belirterek Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Deprem Komisyonu ile Yaşama Sanatı Türkiye ve Uluslararası İnsani Değerler Derneği' ne teşekkür etti.