Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dernekleri Federasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortak projesi ile Hataylı depremzedelere ücretsiz psikososyal destek hizmeti vermeye başlandı.HATAY (İGFA) - Hatay’ın 14 noktasında kurulan şiddetten arındırılmış, güvenli psikososyal destek alanlarından oluşan Mor Yerleşkelerden kadınlar, çocuklar ve yaşı nedeniyle bakıma muhtaç olan vatandaşlar faydalanırken engelli bireylerin koşulları da iyileştirilerek en temel ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

Depremden etkilenen vatandaşların ve çocukların normal hayata adapte olmaları ve günlük hayatlarına daha sağlıklı devam edebilmeleri amacıyla oluşturulan alanda, emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, çocuklar ve yetişkinler için psikososyal destek alanları yer alıyor.

HBB yetkilileri, ücretsiz verilen psikolojik desteklerden Hataylı tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirtti.