Daha önce İstanbul, Erzurum ve Ankara’da hat sanatı meraklıları ile buluşan Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi’nin dördüncü durağı Bursa oldu. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sergide, hat sanatının tüm zarafetini taşıyan eserler sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Düzenlendiği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültürel ve sanatsal hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi, ayrıcalıklı bir hüsn-i hat sergisine ev sahipliği yapıyor. 33 yıldır hüsn-i hat ile uğraşan 2’si yurtdışı olmak üzere 4 kişisel sergisi olan ve 100’ü aşkın karna sergide eseri bulunan

Hat Sanatçısı Ahmet Kutluhan, Hatt-ı Müstakim sergisini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. İlk olarak Eylül 2022’de İstanbul’da, daha sonra Ekim 2022’de Erzurum’da ve Haziran 2023’de Ankara’da açılan serginin dördüncü durağı Bursa oldu. Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde ziyarete açılan sergide Ahmet Kutluhan ve Talebelerinin kendi seçtikleri ayet, hadis ve şiirleri geleneğe bağlı kalıp, tasarladıkları eserler yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız’ın açılışını yaptığı sergide konuşan Hat Sanatçısı Ahmet Kutluhan, Hat sanatının geleneksel bir sanat ve popüler kültürde yerine bulamayan bir sanat olduğunu belirterek, "O nedenle adına hatt-ı müstakim dedik. Biz bu sergiyle, bu sanatı ecdat nasıl bir seviyeye çıkarmışsa, onlar kadar yapamasak da onların yoluna revan olduğumuzu göstermek istedik. Biz bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ise bu tür sanatlara değer veren sanatçılara ve geleceğe ışık tutabilecek eserlere gönüllerinin her zaman açık olduğunu ifade ederek, bu geleneği geleceğe taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkür etti.