Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Mart 2023 için hava yolculuğunda güçlü talep artışı olduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) -Mart 2023'teki toplam trafik Mart 2022'ye kıyasla %52,4 arttı. Küresel olarak, yolcu trafiği % 88,0 ile Mart 2019 seviyelerinde seyrediyor. 2023 Mart ayı iç hat trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,1 arttı.

Toplam Mart 2023 iç hat trafiği, Mart 2019 seviyesinin %98,9'una ulaşmış durumda. Uluslararası trafik, Mart 2022'ye kıyasla %68,9 arttı. Tüm pazarlarda yolcu trafiği, bir kez daha Asya-Pasifik bölgesindeki havayolları liderliğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Uluslararası arz edilen koltuk sayısı Mart 2019 seviyelerinin %81,6'sına ulaşırken doluluk oranı %81,3 ile Mart 2019 seviyesini 10,1 puan aştı.