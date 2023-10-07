Nilüfer Belediyesi spor tutkunlarının uğrak noktası olan Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’ni yenileyerek tekrar hizmete açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, modern konaklama ve eğitim alanına sahip tesisin, Türkiye’nin dört bir yanından hava sporu tutkunlarını buluşturacağını söyledi.

Nilüfer Belediyesi, yıllardır Türkiye’nin dört bir yanından havacılık sporuna ilgi duyanların uğrak noktası haline gelen Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’ne yeni bir çehre kazandırdı. Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı yenileme çalışmasıyla daha donanımlı ve kullanışlı hale gelen tesis törenle açıldı. Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’nin açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Fadıllı Mahallesi Muhtarı Cemal Kargılı ile spor tutkunları katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’nin, yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte artık daha fazla sporsevere hizmet vereceğini vurguladı. Yaklaşık 45 dönümlük bir alana yayılan Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’nde yapılan çalışmalara değinen Başkan Erdem, “Tesiste yer alan 500 metrekarelik kapalı alana sahip yapıda tadilat yaptık. Burada toplantı ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca bir yemekhane oluşturduk. Daha önce az sayıda kişinin konaklayabildiği tesiste yapılan düzenlemeyle artık 70 kişi kalabilecek ki, bu da sporcular için çok güzel. Binanın önündeki meydan da uçuş eğitimleri için açık derslik alanı olarak kullanılacak. Alanın büyük bölümü, yamaç paraşütü iniş alanı olarak planlandı. Tesislere gelenler, yamaç paraşütü dışında hem çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilecek hem de konaklayabilecek. Buradaki kamp alanını da düzenleyerek ihtiyaçlara cevap verecek hale getirdik. Tesis alanının tamamını dolaşan bir yaya ve bisiklet yolumuz da var. Bugün de burada Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu ve Belediyemiz iş birliğiyle Uni Uçuş Günleri Kostümlü Uçuş Festivali düzenliyoruz. 20 farklı üniversiteden 542 öğrencinin katıldığı ve iki gün sürecek festival, havacılık sporuna ilgi duyanları burada buluşturuyor. Böylesine güzel etkinliklere ev sahipliği yapmak bizi de son derece mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Erdem, Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’nde gelecek dönemlerde gençleri spor ve doğayla buluşturacak kampların düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Fadıllı Mahallesi’nin çehresini güzelleştirecek çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göl kıyısındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hak ettiği değere kavuşacağının altını çizdi. Göl kıyısında devam eden proje hakkında bilgi veren Başkan Turgay Erdem şöyle konuştu: “Göl kıyısındaki atıl durumda olan sosyal tesisi yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturduk. Buradaki futbol sahasını yenileniyor, kıyı şeridinde lavanta bahçeleri oluşturuyoruz. Gelenlerin sosyalleşebilmeleri için piknik masaları kuracağız. Düzenleyeceğimiz yürüyüş yolları da, herkesi doğayla buluşturacak.”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, “Nilüfer deyince akla her zaman insana verilen değer, spor, kültür sanat geliyor. Havacılık sporuna gönül verenlerin burada keyifli vakit geçirmesi, il dışından gelenlerin bölgeyi tanıması çok önemli. Çok güzel bir tesisin yenilenerek kente kazandırılmasından dolayı emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı da, tesisin bölgeye kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Uni Uçuş Günleri’ne katılan üniversitelerin havacılık toplulukları temsilcilerine belge vererek teşekkür etti. Başkan Erdem, daha sonra beraberindekilerle birlikte Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi ve tesisi gezerek incelemelerde bulundu.